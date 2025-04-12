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Аналог Kia Rio под маркой Solaris подорожал в России

В России выросла цена на Solaris KRX с бывшего завода Hyundai
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Завод «АГР»

В России увеличилась цена на кросс-хетчбэки Solaris KRX. Об этом сообщает «Цена авто».

В первой половине апреля 2025 года на 18 тыс. рублей выросла цена этого автомобиля в комплектации Prestige. После подорожания она составляет 2,46 млн рублей.

Автомобили Solaris KRX (ранее известен как Kia Rio X) выпускают на заводе в Санкт-Петербурге. Он оснащается бензиновым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

До этого автопроизводитель Hyundai запатентовал в России один из своих новых электромобилей — полноразмерный кроссовер Ioniq 9. На мировом рынке он дебютировал осенью 2024 года. Автомобиль рассчитан на семь человек.

Ранее были названы обязательные весенние процедуры для автомобиля.

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