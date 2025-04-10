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Законопроект о переводе такси на российские авто отправили на доработку

«Известия»: законопроект о локализации такси доработают
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о переводе таксопарков на автомобили российских производителей будет доработан с учетом замечаний администрации президента и других ведомств. Об этом сообщает газета «Известия».

Государственно-правовое управление администрации президента направило замечания к документу и рекомендовало провести дополнительные обсуждения с участием заинтересованных структур. По данным издания, претензии к проекту также есть у экспертного управления Кремля, Минпромторга, РСПП, «Деловой России» и ФСБ.

В Союзе пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» считают, что принятие закона может привести к уходу до 70% водителей из легального сегмента, росту цен на услуги такси и социальному недовольству.

7 апреля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России должна дать правовую оценку законопроекту о локализации автомобилей в такси.

Ранее Минпромторг РФ увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт.

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