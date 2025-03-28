Минпромторг РФ увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт

Минпромторг РФ увеличил скидку в рамках программы льготного лизинга на общественный транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«В программу льготного лизинга планируется включить автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии», — говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что данное решение поддержит сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей и прицепов.

Также сообщается, что скидку по программе увеличили с 10% до 40%. Это повлияет на темпы обновления парков колесного общественного транспорта. При этом на такой транспорт в программе предусмотрен отдельный сублимит.

Кроме того, предельный размер скидки на электромобили, а именно грузовые и автобусы, повысили более чем в два раза — до двух млн рублей. Так, в этом году на реализацию программы из федерального бюджета выделили 27 млрд руб.

Ранее Верховный суд постановил, что убытки по ОСАГО не ограничены страховым лимитом.