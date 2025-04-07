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ФАС попросили проверить законопроект о локализации такси на дискриминацию

ТАСС: в законе о локализации такси нашли дискриминацию участников рынка
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Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба России должна дать правовую оценку законопроекту о локализации автомобилей в такси. Соответствующее письмо на имя руководителя службы Максима Шаскольского направил Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», сообщает ТАСС.

«По нашему мнению, документ нарушает ФЗ №135 «О защите конкуренции», запрещающий создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка и нарушает права потребителей», — отметил в письме глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев.

По его словам, принятие проекта чревато риском начала международных разбирательств в связи с возможным введением фактического запрета на использование автомобилей не российского производства в целой отрасли.

От также отметил, что принятие законопроекта приведет к росту цен на услуги такси, а также к ухудшению уровня комфорта и безопасности пассажиров.

До этого сообщалось, что в России могут ужесточить требования к локализации автомобилей такси.

Разрешать к работе в такси планируется только автомобили, которые прошли оценку по уровню локализации и большая часть сборки которых была осуществлена на территории РФ или произведенные в рамках СПИК. Предполагается, что это требование начнет работать с 2033 года.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в России нужно использовать в такси автомобили отечественного производства.

«Если мы говорим об использовании локализованных автомобилей в сфере такси, то я оцениваю это позитивно, и не только с точки зрения производителя», — сказал Соколов.

По его мнению, к необратимым последствиям может привести игнорирование использования локализованных, технологически суверенных средств транспорта. При этом правила по локализации соответствуют некоторым целям развития технологического суверенитета страны.

Соколов приветствует, если Россия достигнет независимости в этой сфере. По его словам, заниматься данным видом бизнеса будут те, кто соблюдает законодательство.

Ранее Минпромторг РФ увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт.

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