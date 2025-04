«Россия может стать новым рынком сбыта». Как пошлины Трампа скажутся на российской экономике?

2 апреля Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт для ряда стран.

«Мы больше не будем терпеть несправедливые торговые практики, которые наносят ущерб нашим рабочим и предприятиям. Эти тарифы направлены на восстановление справедливости и обеспечение того, чтобы иностранные государства больше не пользовались преимуществами Америки», — сказал президент США.

New York Times объяснила, как администрация Трампа устанавливала пошлины для разных стран: торговый дефицит США со страной делится на импорт из этой страны, получившаяся сумма делится на два, потом умножается на 100, чтобы получить проценты.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Канада и Мексика были временно освобождены от новых тарифов в связи с действующими соглашениями. Пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%).

Против России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены взаимные пошлины США, поскольку эти страны «уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами», объяснил The New York Times источник в Белом доме.

Как на это отреагировали в мире

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что объявление президента Трампа о введении пошлин против всех стран, включая Европейский союз, вызывает глубокое сожаление у европейского руководства. По ее мнению, это решение наносит сильный удар по мировой экономике и может привести к усилению глобальной нестабильности.

close The White House

«Рост неопределенности приведет к новой волне протекционизма, от которого пострадают миллионы людей по всему миру, особенно в беднейших и наиболее уязвимых странах — как раз тех, кто сейчас попал под самые жесткие тарифы США», — сказала глава Еврокомиссии. «Пошлины также напрямую затронут потребителей, поскольку издержки на торговлю с США резко возрастут и это отразится на ценах. В ответ Евросоюз готовит новые контрмеры. Первый пакет уже почти завершен — он касается американских тарифов на сталь, но теперь ЕС готовится расширить ответные меры, чтобы защитить свои интересы», — отметила фон дер Ляйнен.

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал принять ответные меры для защиты канадских рабочих мест и экономики.

Китайское министерство торговли охарактеризовало американские тарифы как «типичную тактику запугивания» и пригрозило ответить «жесткими мерами». Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон предупредил, что торговая война нанесет ущерб глобальной экономике. При этом министр иностранных дел Уинстон Питерс отметил, что США установили на новозеландские товары минимальную ставку — 10%, чему в стране рады.

Трамп обложил пошлинами 185 стран. Среди них — Украина и необитаемые острова, но не Россия Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные... 03 апреля 11:56

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су распорядился мобилизовать все возможные ресурсы для преодоления начавшегося торгового кризиса. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе резко раскритиковал меры, назвав их лишенными логики и недружественным шагом.

Экономисты и бизнес-лидеры предупредили, что рост пошлин может привести к подорожанию товаров для американцев и нарушению глобальных цепочек поставок. Особенно уязвимы отрасли, зависящие от импорта — например, мода, электроника и автопром.

Внутри США реакция на пошлины была неоднозначной: республиканцы видят в мерах защиту национальных интересов, тогда как демократы предупреждают о рисках для экономики и потребителей. Многие эксперты полагают, что шаги Вашингтона могут усилить торговую напряженность в мире и повлиять на темпы восстановления мировой экономики.

В Минфине США призвали все страны «успокоиться и принять новые пошлины».

«Потери исчисляются триллионами долларов»

The Guardian, The Washington Post и The Wall Street Journal отметили, что радикальные шаги Трампа уже привели к падению бирж в Азии. Японский Индекс Nikkei 225 снизился на 3,4%, достигнув отметки 34 503,10 пунктов. В Южной Корее Индекс KOSPI упал на 2,7%. В Австралии Индекс S&P/ASX 200 снизился на 2%, что стало самым значительным однодневным падением с сентября 2024 года.

Цены на золото достигли рекордных уровней, превысив $3 100 за унцию, поскольку инвесторы ищут безопасные активы на фоне торговых напряжений. Спотовая цена золота выросла до $3 128,06, а фьючерсы на золото в США закрылись на уровне $3 151,10 за унцию.

Доллар ослаб по отношению к основным валютам, поскольку инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как японская иена и швейцарский франк. Индекс доллара снизился на 0,2%, отражая обеспокоенность по поводу потенциального замедления экономического роста из-за новых пошлин.

В целом, западные СМИ подчеркнули, что новые торговые пошлины США могут привести к значительным изменениям в глобальной торговле, усилению напряженности между странами и потенциально негативно сказаться на мировой экономике. Например, в статье The Guardian отмечается, что введение новых пошлин США вызвало опасения по поводу возможной глобальной торговой войны и ее негативного влияния на мировую экономику.

«Потенциальные потери мировой торговли исчисляются триллионами долларов, оценить их точно сейчас невозможно. Переворот международных торговых отношений может негативно сказаться на глобальном экономическом росте вплоть до рецессии мирового ВВП [сокращение темпов роста мировой экономики, то есть снижение валового внутреннего продукта — ВВП]. Среди пострадавших могут оказаться прежде всего развивающиеся страны, в том числе вторая экономика мира — Китай. Все это, разумеется, негативно для цен и спроса на энергоресурсы, металлы и другое сырье. Мы уже видим выраженную реакцию в commodities — сырьевые товары дружно дешевеют, нефть теряет около 3%», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, уже сейчас крупнейшие рейтинговые и аналитические агентства закладывают замедление темпов роста ВВП в мире в среднем на 1%, то есть практически вдвое.

«Самое разрушительное тут даже не сами проценты, а накопленные за много лет деловые отношения, связи между странами, компаниями, определенный уровень доверия. Эффект от введения пошлин во многом будет напоминать последствия пандемии [коронавируса]. Сами США могут столкнуться с отрицательными последствиями тарифной политики Трампа — может вернуться инфляционное давление и замедлиться рост экономики. В результате горячей фазы торговой войны может не оказаться победителей», — уточнил Селезнев.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что мировой экономический рост может замедлиться в этом году на 1-2 процентных пункта, хотя многое будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между США и торговыми партнерами и мер поддержки своих экономик в Китае, ЕС и других странах.

«Альянс ОПЕК+, вероятно, будет поддерживать цены на нефть Brent около $70 за баррель. Во втором квартале средняя цена барреля нефти Brent составит $72, в третьем квартале — $70, в четвертом квартале — $68. Среднюю Brent в этом году мы ожидаем на уровне $71 после $81 в 2024 году (-12%). При этом торговые войны создают риски глобальной рецессии. В этом рисковом сценарии цены на нефть Brent могут снизиться в диапазон $50-60 за баррель», — допустил Васильев.

Доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что могут выиграть отдельные предприятия или даже отрасли, но на фоне спада мировой торговли и замедления роста экономики такие «выигрыши» будут лишь частными случаями.

«Снижение товарооборота по цепочке дойдет до каждого государства, как это было в период Великой Депрессии 1920-х годов. Государства тогда тоже пытались «защищать» свой внутренний рынок от соседей и конкурентов. В итоге мы наблюдали гиперинфляцию в Германии и голод в СССР, хотя изначально кризис стартовал в Америке и ничто не предвещало, что он перекинется дальше», — согласился Селезнев.

Минусы для России

Экономисты подчеркнули, что падение нефтяных цен из-за новых пошлин США повлечет угрозу сокращения доходов российского бюджета и ухудшения динамики экономического роста РФ. По словам экспертов, если доходы бюджета сократятся, то не исключено снижение социальных расходов и ослабление рубля -— дешевеющая нефть традиционно приводит к падению курса рубля, что увеличит цены на импортные товары. В результате импорт подорожает, не исключен рост цен на бензин, допустили экономисты.

«Для России новые тарифы могут создать дополнительные трудности. Несмотря на санкции, США остаются важным экономическим партнером РФ, и любое сокращение мирового спроса может ударить по российскому экспорту. Россия традиционно экспортирует в США такие товары, как металл, удобрения и энергоносители.

Основной удар может прийтись на нефтяной сектор. Торговые ограничения часто сопровождаются замедлением роста мировой экономики. Если крупнейшие экономики начнут испытывать трудности, снизится и спрос на нефть. Это приведет к падению цен на сырье, которое составляет основу российского бюджета. Снижение расходов на социалку, ослабление рубля и рост инфляции — вот к чему это может привести», — добавил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

Плюсы для России

Впрочем, Россия может стать для стран, где действуют тарифы США, альтернативным рынком сбыта товаров. Такое предположение с беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. По мнению экономиста, Россия может здесь во многом выиграть, если также сможет предложить конкурентоспособные товары и услуги на высвобождающихся рынках.

«Российский экспорт так же, как и других стран, чувствителен к колебанию мировых цен. Способность экономики России адаптироваться к происходящей ситуации и новым условиям будет способствовать снижению негативных последствий», — уверена Панина.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также видит выгоду для России в ухудшении отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

«Ухудшение отношений США-КНР может привести к некоторому улучшению отношений РФ-США и РФ-КНР. Потепление отношений с США может усилить переговорные позиции России с Китаем и другими странами (Индия и др.). Дисконты на российское сырье могут начать сокращаться, что будет позитивно сказываться на российском экспорте и рубле. А ослабление контроля за соблюдением санкций со стороны США может улучшить внешние платежи и логистику при торговле российскими товарами, что является позитивным фактором для рубля и фактором замедления инфляции», — подытожил эксперт.