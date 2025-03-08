Миллиардер купил несуществующий гиперкар Mercedes за 482 млн рублей

Миллиардер Майкл Менте из Лос-Анджелеса, который является владельцем популярного онлайн-магазина одежды, отдал мошенникам $5,4 млн (порядка 482 млн рублей) за несуществующий гиперкар Mercedes-AMG One. Об этом пишет Jalopnik.

Инцидент произошел в 2021 году. Тогда миллиардер внес 100% предоплату, чтобы ему дали эксклюзивную возможность для приобретения Mercedes-AMG One. Однако машину он так и не получил, а мошенник — житель Техаса Травеон Роджерс — резко пропал. Менте позднее узнал о мошеннической схеме от следователей Министерства внутренней безопасности США.

Примечательно, что Роджерс уже находился в тюрьме на момент предъявления нового обвинения. Он отбывает срок за несколько мошеннических преступлений.

До этого в Подмосковье мошенники заставили пенсионера продать две свои машины и отдать все сбережения.

«Сотрудники банков несколько раз пытались отговорить мужчину снимать средства, но он настоял на своем», — говорится в сообщении Baza..

По информации источника, злоумышленник связался с 75-летним Владимиром 18 февраля и представился помощником начальника главного военного госпиталя. Нарушитель заставил мужчину передать все свои деньги курьеру, который доставил средства мошенникам.

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