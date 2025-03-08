Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер купил несуществующий гиперкар Mercedes за 482 млн рублей

Миллиардер из США купил несуществующий гиперкар Mercedes-AMG за 482 млн рублей
close
Mercedes-AMG One

Миллиардер Майкл Менте из Лос-Анджелеса, который является владельцем популярного онлайн-магазина одежды, отдал мошенникам $5,4 млн (порядка 482 млн рублей) за несуществующий гиперкар Mercedes-AMG One. Об этом пишет Jalopnik.

Инцидент произошел в 2021 году. Тогда миллиардер внес 100% предоплату, чтобы ему дали эксклюзивную возможность для приобретения Mercedes-AMG One. Однако машину он так и не получил, а мошенник — житель Техаса Травеон Роджерс — резко пропал. Менте позднее узнал о мошеннической схеме от следователей Министерства внутренней безопасности США.

Примечательно, что Роджерс уже находился в тюрьме на момент предъявления нового обвинения. Он отбывает срок за несколько мошеннических преступлений.

До этого в Подмосковье мошенники заставили пенсионера продать две свои машины и отдать все сбережения.

«Сотрудники банков несколько раз пытались отговорить мужчину снимать средства, но он настоял на своем», — говорится в сообщении Baza..

По информации источника, злоумышленник связался с 75-летним Владимиром 18 февраля и представился помощником начальника главного военного госпиталя. Нарушитель заставил мужчину передать все свои деньги курьеру, который доставил средства мошенникам.

Ранее в России в продаже появился редкий Chevrolet Caprice.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами