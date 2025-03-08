Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России в продаже появился редкий Chevrolet Caprice

Новосибирец выставил на продажу редкий Chevrolet Caprice за 4 млн рублей
close
Separrel/Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

«Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он имеет 258 лошадиных сил и двигатель объемом 6,6 литра», — передает издание.

До этого у дилеров «АвтоВАЗа» начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в двух новых цветах.

«Редкие экземпляры автомобилей Lada Niva Travel, окрашенные металлизированной эмалью «Платина» и » Борнео» появились у некоторых дилеров, — говорится в сообщении паблика Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Hyundai показал дискотеку вращающихся котов в своем автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами