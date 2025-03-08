В России в продаже появился редкий Chevrolet Caprice

Новосибирец выставил на продажу редкий Chevrolet Caprice за 4 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

«Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он имеет 258 лошадиных сил и двигатель объемом 6,6 литра», — передает издание.

До этого у дилеров «АвтоВАЗа» начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в двух новых цветах.

«Редкие экземпляры автомобилей Lada Niva Travel, окрашенные металлизированной эмалью «Платина» и » Борнео» появились у некоторых дилеров, — говорится в сообщении паблика Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Hyundai показал дискотеку вращающихся котов в своем автомобиле.