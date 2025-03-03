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Пенсионер лишился своих автомобилей из-за мошенников

В Подмосковье мошенники заставили пенсионера продать два своих авто
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Telegram-канал Baza

В Подмосковье мошенники заставили пенсионера продать две свои машины и отдать все сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудники банков несколько раз пытались отговорить мужчину снимать средства, но он настоял на своем», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленник связался с 75-летним Владимиром 18 февраля и представился помощником начальника главного военного госпиталя. Нарушитель заставил мужчину передать все свои деньги курьеру, который доставил средства мошенникам.

Далее злоумышленник потребовал от пенсионера продать две иномарки. При этом нарушитель угрожал, что расправится с его внуками и присылал фотографии обезглавленных людей, поэтому Владимир продал машины Renault Kaptur и Ford Kuga и снова передал деньги курьеру.

28 февраля мужчина рассказал о произошедшем своему сыну, который сразу понял, что с его отцом разговаривали мошенники. Всего Владимир отправил злоумышленникам более восьми миллионов рублей.

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