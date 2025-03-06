Таксиста, который надругался над пассажиркой и держал ее за шею, отправили в изолятор

В Нижнем Новгороде таксиста, надругавшегося над пассажиркой, отправили в СИЗО

В Нижнем Новгороде таксиста, который надругался над женщиной, держа ее за шею, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Следком возбудил дело о действиях сексуального характера с насилием. Мужчину проверяют на другие подобные преступления — всех, кто мог пострадать от него, просят обратиться в органы», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленника отправили в СИЗО на два месяца.

Инцидент произошел накануне ночью. 40-летняя женщина вышла из караоке-клуба, чтобы уехать домой. Водитель предложил довезти ее за 750 рублей. По приезде между ними возник конфликт, и мужчина потребовал оплату наличными.

По словам пассажирки, в ходе спора злоумышленник заблокировал двери транспорта, схватил ее за шею и пытался надругаться, после чего отпустил женщину и уехал.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нарушитель ранее был судим за изнасилования.

Ранее в Казани таксист-мигрант несколько часов насиловал клиентку в своем авто.