Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судимый за изнасилование таксист надругался над россиянкой, держа ее за шею

В Нижегородской области таксист надругался над пассажиркой, держа ее за шею
close
Shutterstock

В Нижегородской области таксист надругался над 40-летней пассажиркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«40-летняя жительница Бора заявила в полицию на водителя, который ее, предположительно, чуть не изнасиловал», — говорится в сообщении.

По информации источника, накануне ночью женщина вышла из караоке-клуба, чтобы уехать домой. Водитель предложил довезти ее за 750 рублей. По приезде между ними возник конфликт, и мужчина потребовал оплату наличными.

По словам пассажирки, в ходе спора злоумышленник заблокировал двери транспорта, схватил ее за шею и пытался надругаться, после чего отпустил женщину и уехал.

По информации источника, нарушитель ранее был судим за изнасилования. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную клиентку.

Ранее мигрант выпрыгнул из такси, не заплатив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами