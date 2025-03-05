Судимый за изнасилование таксист надругался над россиянкой, держа ее за шею

В Нижегородской области таксист надругался над пассажиркой, держа ее за шею

В Нижегородской области таксист надругался над 40-летней пассажиркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«40-летняя жительница Бора заявила в полицию на водителя, который ее, предположительно, чуть не изнасиловал», — говорится в сообщении.

По информации источника, накануне ночью женщина вышла из караоке-клуба, чтобы уехать домой. Водитель предложил довезти ее за 750 рублей. По приезде между ними возник конфликт, и мужчина потребовал оплату наличными.

По словам пассажирки, в ходе спора злоумышленник заблокировал двери транспорта, схватил ее за шею и пытался надругаться, после чего отпустил женщину и уехал.

По информации источника, нарушитель ранее был судим за изнасилования. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную клиентку.

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