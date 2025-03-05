Таксист-мигрант несколько часов насиловал в авто нетрезвую клиентку в Казани

В Казани таксист-мигрант несколько часов насиловал клиентку в своем авто

В Казани таксист-иностранец изнасиловал в машине пьяную клиентку, сообщает kazanfirst.ru. Инцидент произошел 2 марта.

«Все произошло возле одного из домов ЖК «Арт Сити» по улице Ершова. 43-летний приезжий на протяжении нескольких часов насиловал 19-летнюю девушку», — говорится в сообщении портала.

Также, в Казани задержали мигранта, когда он на парковке торгового центра в арендованном авто занимался сексом со школьницей.

Мест для уединения у пары было два — парковка ТЦ на улице Павлюхина и квартира на проспекте Ямашева, где проживал таксист.

До этого таксист изнасиловал пассажирку на юго-востоке Москвы.

По данным следствия, 9 февраля водитель остановил автомобиль на Нижегородской улице, а затем, пригрозив девушке расправой и применив силу, надругался над ней.

Жертва обратилась в органы внутренних дел. По факту произошедшего было возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности, уже задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования жительницы Самары в такси.