Названы шесть минусов китайского седана Livan S6 Pro

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал китайский седан Livan S6 Pro и рассказал о его минусах.

«Хотелось бы чуть смягчить подвеску и одновременно уменьшить крены в виражах, потому что бодрый силовой агрегат и приплюснутый руль настраивают на активное вождение», — сказал Милешкин после поездки на машине.

Оснащен Livan S6 Pro без излишеств. Недостает «теплых опций» — греются только подушки передних сидений.

Для багажника заявлены скромные 418 литров. Предусмотрена только докатка, внутренней ручки для закрывания крышки нет, сказал эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.