Волгоградец на Daewoo Nexia переехал ребенка и скрылся с места ДТП

В Волгограде на видео попал мужчина, который переехал ребенка и скрылся

В Волгограде 3 марта мужчина на автомобиле Daewoo Nexia сбил женщину, переехал 10-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.

«58-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», двигаясь по ул. Советская, напротив дома №17 совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека идут по пешеходному переходу, где их сбивает автомобиль Daewoo Nexia. На записи также видно, что от удара ребенок отлетает, и машина переезжает его. Затем автомобиль останавливается, и к месту происшествия подбегают люди, которые толкают транспорт и вытаскивают пострадавшего. После чего водитель садится в машину и уезжает.

В ведомстве сообщили, что 10-летний ребенок госпитализирован с травмами. Сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавшего с места ДТП водителя. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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