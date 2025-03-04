Плачущего малыша, бегущего за машиной отца, снял видеорегистратор в Кирове

В Кирове мужчина забыл своего ребенка и уехал без него, поэтому несовершеннолетнему пришлось бежать за автомобилем по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Отец ребенка, видимо, очень торопился и так спешил в пункт назначения, что забыл чадо на улице. Ребенок не захотел оставаться в одиночестве: расплакался и выбежал за батей аж на середину дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая легковая машина едет по дороге, а за ней бежит девочка в розовом комбинезоне. В один момент автомобиль останавливается, чтобы пропустить другую машину, тогда ребенку удается догнать транспорт, но водитель не замечает девочку и едет дальше.

Далее на записи видно, что ребенок начинает плакать и продолжает бежать за автомобилем по проезжей части.

По информации источника, инцидент произошел на Комсомольской улице. О дальнейшей судьбе ребенка неизвестно.

Ранее в Самарской области машина с детьми провалилась под лед.