Стало известно, сколько китайских автомобилей с пробегом россияне купили в 2024 году

«Автостат»: россияне купили около 200 тысяч китайских авто с пробегом в 2024

В прошлом году россияне купили 196,8 тыс. подержанных легковых машин китайских марок, что на 69% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Именно «китайцы» демонстрируют наибольший рост на вторичном рынке. Как следствие, их доля за год выросла с 2,1% до 3,3%. Напомним, что весь рынок б/у автомобилей в минувшем году показал рост на 6%», — отмечают аналитики.

По словам специалистов, россияне чаще всего покупали подержанные автомобили Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. При этом показатели остальных китайских марок составили менее 10 тыс. легковых машин с пробегом.

В модельном рейтинге лидирует Chery Tiggo. Также в прошлом году у россиян популярностью пользовались модели Geely Coolray, Haval Jolion, Lifan – X60 и Solano.

До этого сообщалось, что в 2026 году компания Volkswagen представит свой самый маленький кроссовер под названием Tera. Машина будет сначала предлагаться на развивающихся рынках, таких как Южная Америка и Индия.

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