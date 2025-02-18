Водителям рассказали, что нельзя делать на новой машине до конца обкатки

Новый автомобиль требует особого ухода в период обкатки, чтобы все механизмы работали слаженно и служили долго. Об этом «Российской газете» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«До 5000 км следует эксплуатировать автомобиль в бережном режиме. Любые сопрягаемые детали механизма нуждаются в притирке и приработке. Некоторые автовладельцы забывают об этом и подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы повышенным нагрузкам», — сообщает эксперт.

В период обкатки специалист рекомендует избегать резких стартов, маневров и торможений, а также не оставлять двигатель долго работать на холостых оборотах. Также не стоит перегружать новую машину, поскольку это увеличивает нагрузку на двигатель и подвеску. Кроме того, важно своевременно менять масло и другие технические жидкости, чтобы не допустить износ деталей двигателя и трансмиссии.

Тимашов также советует обращать внимание на приборную панель и не игнорировать сигналы индикатора. Так, в случае возникновения необычных звуков, вибраций или других признаков неисправности, следует обратиться в сервисный центр.

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