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Volkswagen выпустит свой самый маленький кроссовер

Volkswagen представит свой самый маленький кроссовер Tera в 2026 году
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Carscoops

В 2026 году компания Volkswagen представит свой самый маленький кроссовер под названием Tera. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что автомобиль построен на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе моделей Polo, Nivus и T-Cross. Длина новинки не указывается, а колесная база составит 2566 мм.

Кроссовер Tera получит литровый трехцилиндровый турбодвигатель, который способен работать как на бензине, так и на этаноле. Привод только на передние колеса. Коробки передач — механическая и автоматическая.

Выпуск Volkswagen Tera начнется в начале 2026 года. Машина будет сначала предлагаться на развивающихся рынках, таких как Южная Америка и Индия.

До этого стало известно, что на российском рынке в 2025 году появится пикап Sinotruk Bolden S6.

Bolden S6 оснащен задней рессорной подвеской, что делает его более практичным для эксплуатации в сложных условиях. В стандартной версии автомобиль комплектуется механической коробкой передач и системой полного привода Part-time 4WD, однако также будет доступна модификация с автоматически подключаемым полным приводом.

Цены на S6 не объявлены: их назовут ближе к старту продаж, который запланирован на первое полугодие 2025 года.

Ранее сообщалось, что Kaiyi представит в РФ два обновленных кроссовера в 2025 году.

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