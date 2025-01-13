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Great Wall создал новый бренд для машин класса «суперлюкс»

Great Wall основал бренд Confidence для сверхдорогих автомобилей
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autohome.com.cn

Китайский автоконцерн Great Wall зарегистрировал новый бренд Confidence Auto (Zixin Qiche), под которым может начаться выпуск автомобилей класса «суперлюкс». Об этом сообщает Autohome.

О том, что автопроизводитель планирует создать такой бренд, ранее объявил председатель правления компании Вэй Цзяньцзюнь. Он же и возглавит новое подразделение.

В портфеле Great Wall Motors уже есть несколько брендов, включая Haval, под которым выпускаются кроссоверы Tank (внедорожники), Wey (гибриды и электромобили), Ora (компактные городские электромобили), GWM (пикапы).

Автомобили, которые выпустят под новым брендом, будут позиционироваться выше, чем машины уже существующих марок Great Wall. Ожидается, что новая модель люксового бренда получит мотор V8 собственной разработки Great Wall.

Ранее россиянам назвали эксплуатационные особенности кроссовера Haval F7 нового поколения.

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