Россиянам назвали эксплуатационные недостатки нового Haval F7

Кроссовер Haval F7 нового поколения отличается улучшенной управляемостью, но его эксплуатация сопряжена с несколькими неудобствами, сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«К автомобилю пока вопросов нет. Кроме того, что все функции нужно искать в меню медиасистемы, в том числе стояночный тормоз и свет!», — написал Виноградов.

Среди других особенностей нового кроссовера он назвал затрудненный доступ к заливной горловине для моторного масла, которая скрыта под декоративным кожухом двигателя. Также боковое окно автомобиля быстро загрязняется в районе зеркала заднего вида из-за завихрений воздушных потоков, а стояночный тормоз не отключается при незастегнутом ремне безопасности: это мешает, если нужно проехать небольшое расстояние в техцентре или во дворе.

При этом автомобиль нового поколения управляется точнее и собраннее, несмотря на увеличившиеся габариты: кренов и запаздывания реакции при резких маневрах не наблюдается.

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