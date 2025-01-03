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Представлен новый вариант популярного кроссовера Hyundai Creta

Hyundai показал Creta с новой силовой установкой
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Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил в Индии кроссовер Hyundai Creta с электродвигателем.

Hyundai Creta Electric получил пикселизированную решетку радиатора со встроенным зарядным портом, а также новый бампер. Пиксельная графика применена также в дизайне заднего бампера и задних фонарей. Под капотом предусмотрено пространство для хранения зарядного кабеля.

В нижней части переднего бампера установлены активные заслонки, которые открываются при необходимости охлаждения компонентов электропривода. Creta Electric снабжена одним электромотором на передней оси, его характеристики автопроизводитель пока не раскрыл.

При этом известно, что для кроссовера предложат две тяговые батареи на выбор, обеспечивающие запас хода 390 км или 473 км. Автомобиль с более емкой батареей способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Ранее стало известно, какие автомобильные марки появятся в России в 2025 году.

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