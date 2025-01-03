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Перечислены новые автобренды, которые появятся в России в 2025 году

Автоэксперт Кадаков назвал три марки, которые придут в Россию в 2025 году
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В 2025 году следует ожидать появления в России новых китайских и отечественных автомобильных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Например, у нас формально был представлен бренд Soueast, но автомобили начнут фактически продаваться только сейчас. Бренд Exlantix появится, который входит в Chery, Avatr будут у нас официально продавать», — приводит агентство слова главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Автоэксперт Игорь Моржаретто не ожидает прихода в Россию новых автопроизводителей из Китая, которых и так в нашей стране представлено около 60. При этом в России могут появиться новые отечественные автомобильные бренды, под которыми в России будут выпускать машины китайских автопроизводителей, полагает он.

«И по нашим законам, и по их правилам эта сборка будет возможна только под каким-то новым российским брендом», — отметил Моржаретто в беседе с ТАСС.

В качестве примера эксперт привел появление в России марки «Амберавто», также он назвал возможным начало продаж в России автомобилей под маркой «Волга».

Ранее Haval F7x сняли с продажи в России.

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