Стал известен китайский автомобиль, который попал в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Chery представила в Китае гибридный седан Fulwin A8L. Об этом сообщает carnewschina.com. Новинка попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как смогла преодолеть без подзарядки и дозаправки 2,3 тыс. километров.

Длина Fulwin A8L в зависимости от версии равна 4780 мм или 4790 мм, колесная база – 2790 мм. В салоне на передней панели вместо единого табло установлены раздельные дисплеи приборов и мультимедиа — на 10,25 и 15,6 дюйма соответственно.

Chery Fulwin A8L предложен с двумя вариантами силовой установки на выбор. Первая версия оснащена бензиновым мотором 1.5 (102 л.с.) и электродвигателем мощностью 204 л.с. Суммарная отдача – 306 л.с.

В дорогих комплектациях седан оборудован двигателем 1.5 (156 л.с.) и таким же 204-сильным электродвигателем. Совокупная отдача – 360 л.с.

В Китае автомобиль стоит 110 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.