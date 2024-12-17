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Jetour начал продажи в России нового кроссовера

В России начались продажи нового кроссовера Jetour X70 за 2,6 млн рублей

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Jetour

Китайский автопроизводитель Jetour вывел на рынок России новый кроссовер X70. Информация о новинке появилась на официальном портале марки.

Модель Jetour X70 получила 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Нм. Ее также оснастили 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Доступна будет машина только в одной комплектации. В нее входят мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша, пакет теплых опций, электропривод двери багажника.

Ценник модели составляет 2,65 млн рублей.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации.

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