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Водителям рассказали, как помочь автомобилю перенести ночные морозы

«Рольф» назвал три способа, как облегчить пуск автомобиля в морозы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

У автомобилей в морозы страдают топливные форсунки, свечи зажигания, аккумуляторная батарея и моторное масло. Об этом рассказала «Российской газете» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам специалиста, среди элементов системы автомобиля больше всего проблем может быть с аккумулятором. Если он разряжен не полностью, то возникшие сложности будет исправить проще. В таком случае заводить машину нужно обязательно с ключа, не используя пульт для автозапуска, таким образом водитель сможет контролировать время прокрутки стартера.

Автоэксперт отмечает, что самым простым способом уберечь автомобиль от холодов является теплый паркинг, который доступен не всем, поэтому можно использовать специальное автомобильное одеяло. Оно устойчиво к возгоранию и позволяет сохранить тепло под капотом. Помимо этого, можно приобрести предпусковой подогреватель, который поможет завести автомобиль без холодного запуска.

Трушкова отметила, что парковать автомобили не стоит на возвышенностях, чтобы под машиной не скапливалась влага. Также нужно избегать мест, где проезжает снегоуборочная техника.

Ранее водителям рассказали, что делать, чтобы не замерзало лобовое стекло.

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