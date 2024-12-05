Водителям рассказали, что делать, чтобы не замерзало лобовое стекло автомобиля

Руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал «Российской газете», как бороться с замерзанием лобового стекла.

«Самое простое — купить автомобиль с функцией обогрева лобового стекла. Если дополнить авто еще и сигнализацией с автозапуском, то зима может показаться не таким уж плохим для автомобилиста временем года. Хлопот с утренней подготовкой автомобиля будет точно меньше», — сказал эксперт.

Кроме того, после поездки можно открыть двери в автомобиле, чтобы уравновесить температуру в салоне. Именно из-за разницы температур появляется конденсат и иней на стеклах.

Также на стекла можно нанести специальные средства для удаления влаги. Существуют также антилёд-составы, которые предотвращают проблему, но действуют не очень долго. Аэрозолей с таким действием в продаже очень много.

Еще один вариант - специальный чехол на лобовое стекло. Сегодня этот аксессуар легко купить, но отзывы о нем противоречивые. То есть от снега на стекле, примерзания дворников он спасет, а вот от наледи при перепадах температур уже вряд ли.

До этого автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что зимой важно обязательно очищать автомобиль от снега перед поездкой, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения.

При этом парковать машины эксперт советует на улице, а не в теплых гаражах и подземных паркингах, потому что частые перепады температур могут негативно повлиять на кузов. По его словам, в зимний период особенно важно бережно относиться к коробке передач.

Ранее сообщалось, что «незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России.