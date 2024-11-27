Стало известно, какую систему полного привода получит Jaecoo J5 в России

Кроссовер Jaecoo J5 для российского рынка получит упрощенный полный привод без системы распределения крутящего момента Torque Vectoring. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

В конструкции полного привода с Torque Vectoring применяются сразу две муфты, что позволяет эффективно перераспределять крутящий момент между колесами. В отличие от других моделей Jaecoo, кроссовер J5 ее не получит. Для него предусмотрена более простая система автоматически подключаемого полного привода с одной муфтой.

В России Jaecoo J5 будет продаваться только в бензиновом варианте. Ожидается, что в Китае он получит электрическую версию, а также две гибридные. Планов по выводу гибридов и электромобиля на российский рынок пока нет.

Ранее стало известно, что Geely обновила кроссовер Coolray.