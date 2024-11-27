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Geely снова обновила кроссовер Coolray

Geely представила обновленный кроссовер Coolray

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autohome.com.cn

Geely в Китае выпустила рестайлинговую версию кроссовера Binyue L (также известен как Geely Coolray). Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль будет продаваться в Китае по цене от 79,8 тыс. юаней до 86,8 тыс. юаней (₽1,2-1,3 млн). У машины доработано внешнее оформление и салон. Кроссовер получил новые фары, бамперы и решетку радиатора, а воздухозаборник в переднем бампере стал более крупным. На двери багажника перемещена ниже надпись Geely.

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autohome.com.cn

В оформлении салона стало меньше декоративных деталей, интерьер Coolray стал более строгим. На панель приборов добавлен козырек для защиты от солнечных бликов, в центре передней панели появился более крупный экран медиасистемы диагональю 14,6 дюйма. В мультимедиа интегрирована платформа Flyme Auto с улучшенным голосовым управлением.

Ранее стало известно, что робомобиль Geely и Baidu появится в России.

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