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«Робомобиль» Geely и Baidu появится в России

В России появится электрический кроссовер Jidu Robocar 01

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Motor.ru

Автокомпания Jiyue, основанная Geely и Baidu, выйдет на российский рынок с электрическим кроссовером Robocar 01. Об этом сообщает автомобильный портал Motor.ru.

Уточняется, что автомобиль предложат в топовой модификации с двухмоторной силовой установкой, как у дорестайлингового Zeekr 001. Запас хода автомобиля составляет около 700 километров. Также специально для российских покупателей планируют изменить мультимедийную систему, которая будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8295 и UHD 6K-дисплеем диагональю 35,6 дюйма.

Для кроссовера будет доступен автопилот на платформе Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 сенсором. Помимо двух лидаров на автомобиле установлено пять радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер.

До этого стало известно, что кроссовер Exeed RX в бюджетной комплектации начал поступать к дилерам РФ. В версии Urban предлагается кожаная отделка салона черного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодная оптика, панорамная крыша, пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением Exeed Connect, беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация, система голосового управления и встроенный регистратор.

Ранее сообщалось, что FAW выведет на российский рынок две новые модели.

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