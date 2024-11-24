Девушка на Lada вывихнула зубы в ДТП в Петербурге и попала на видео

В Санкт-Петербурге произошло жесткое столкновение автомобиля Lada и лазурного автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«15-летняя пассажирка черной «четырки» попала в больницу после столкновения с лазурным автобусом — легковушка влетела в него поздним вечером в поселке Комарово. За рулем Lada сидел 18-летний брат девушки», — говорится в публикации.

Сам водитель не пострадал, однако его родственница получила тяжелый физический ущерб: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, вывихи зубов, перелом коронки и ушибы. Сейчас она находится в больнице. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал 78.

До этого в Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Как сообщил источник СМИ, в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

Ранее массовое столкновение россиян за рулем из-за гололедицы попало на видео.