Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое столкновение россиян за рулем из-за гололедицы попало на видео

На Камчатке десятки россиян за рулем протаранили друг друга и попали на видео

В Петропавловске-Камчатском произошла массовая авария с десятком авто из-за гололедицы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На четвертом километре — настоящий каток. Неуправляемый транспорт врезается друг в друга. В мегакуче уже около десяти искореженных авто. Люди пытаются остановить их голыми руками, но многотонные железяки тащит как по стеклу», — отмечается в публикации.

На опубликованных кадрах, который разместил Telegram-канал «Право на руль», видно, как россияне пытаются остановить авто от столкновения.

До этого в Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Как сообщил источник СМИ, в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

Ранее в Бирюлево УАЗ сбил взрослого и ребенка на пешеходном переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами