Массовое столкновение россиян за рулем из-за гололедицы попало на видео

В Петропавловске-Камчатском произошла массовая авария с десятком авто из-за гололедицы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На четвертом километре — настоящий каток. Неуправляемый транспорт врезается друг в друга. В мегакуче уже около десяти искореженных авто. Люди пытаются остановить их голыми руками, но многотонные железяки тащит как по стеклу», — отмечается в публикации.

На опубликованных кадрах, который разместил Telegram-канал «Право на руль», видно, как россияне пытаются остановить авто от столкновения.

До этого в Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Как сообщил источник СМИ, в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

Ранее в Бирюлево УАЗ сбил взрослого и ребенка на пешеходном переходе.