Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом пишет Cairo24.

Как сообщил источник, в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

Информации о состоянии пострадавших российских туристов на данный момент нет. Полиция выясняет причины произошедшей аварии.

В середине октября трое российских туристов получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в турецкой провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских туристов в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими травмами.

В Генконсульстве РФ в Турции сообщили, что дипломаты держат данную ситуацию на приоритетном контроле.

Ранее в бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими в салоне.