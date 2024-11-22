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Стало известно, сколько новых моделей авто вышли в 2024 году на российский рынок

«Автостат»: более 100 новых моделей вышли на российский авторынок в 2024 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2024 году на российском рынке появилось более 100 новых моделей автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В 2024 году на российском рынке официально появились следующие марки из КНР: Avatr, Oting, VGV, Knewstar, Soueast, M-Hero, MG, Wey, Seres Aito, Lynk&Co. До конца года может запустить свои автомобили в продажу еще один бренд – Exlantix», — отмечается в в сообщении агентства.

Марки Haval и Geely в 2024 году вывели на российский рынок по пять новинок, Chery привезла три новых модели, столько же их у Dongfeng. Бренд Tank начал продажи флагманского внедорожника 700, Changan — кроссовера CS75 Plus нового поколения.

Также свои новые модели начали продавать в России GAC, JAC, BAIC, Hongqi, Haima, Exeed, Belgee и другие бренды.

Ранее стало известно, что в России начали закрываться автосалоны китайских брендов.

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