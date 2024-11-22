В России резко начали закрываться автосалоны китайских марок

Рост дилерских сетей китайских автомобильных брендов в России замедлился, а за три квартала 2024 года их закрылось больше, чем за весь 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование »«Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

«За январь—сентябрь в РФ закрылось 269 шоурумов марок из КНР, что уже больше, чем за весь 2023 год, когда прекратили работу 186 точек», — отмечается в публикации.

По итогам трех кварталов 2024 года в России насчитывалось 4,07 дилерских центров, из них 65% приходится на китайские бренды. По сравнению с концом 2023 года их доля не изменилась.

Лидерами по числу открывшихся точек продаж в 2024 году стали марки Belgee, Solaris и Haval. По числу закрывшихся — FAW, JAC и Exeed.

Ранее стало известно, что Voyah Free в Белоруссии стоит на 1,7 млн дешевле, чем в России.