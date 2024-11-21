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Россиянам рассказали, почему в современных машинах не регулируют «сход-развал»

Автоэксперт Колодочкин рассказал о трех параметрах установки колес

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У значительной части современных автомобилей требует регулировки только схождение колес, а углы развала и кастора конструктивно фиксированы на заводе и регулировке не подлежат. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Исключение составляют разве что углы схождения, задать величину которых на весь срок службы машины крайне тяжело. Дело в том, что на величину этих углов влияет слишком большое количество деталей автомобиля, вплоть до рулевых тяг и рулевых реек», — написал Колодочкин.

По его словам, регулировать этот параметр приходится не чаще чем раз в 40 тыс. км, и число мастерских, предлагающих услугу регулировки «сход-развала», сократилось из-за ее невостребованности.

Сход — это угол между плоскостью колеса и продольной осью автомобиля, развал — угол между плоскостью колеса и вертикальной осью автомобиля, кастор — угол продольного наклона оси поворота колеса, напомнил эксперт.

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