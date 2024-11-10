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Porsche посоветовала не ездить на своих спорткарах из-за риска для жизни

Porsche призвала не ездить на своих спорткарах из-за внезапно отрывающихся колес

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Shutterstock/Nattaphol Ubolsing

Североамериканский офис автобренда Porsche призвал не ездить на своих спорткарах из-за риска отрыва колес. Об этом пишет Motor1.

Специалисты компании выявили у своих машин проблемы с болтами и креплением колес. В группу риска вошли новые Porsche 911, 718 Cayman GT4 RS и 718 Spyder RS, которые были выпущены в 2024 году. Всего отзыву подлежат 1,8 тыс. автомобилей. Отмечается, что случаи отрыва колес уже были зафиксированы. Наиболее вероятной причиной называют производственный брак.

Для этого сообщалось, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что дешевый Cadillac снимут с производства.

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