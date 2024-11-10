Сотрудники Volkswagen AG во время «предупредительной забастовки» в Оснабрюке, Германия, 6 ноября 2024 года

Мировой автопром накрыл кризис. Как будут выживать Toyota, Volkswagen, BMW и Nissan Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки

Ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — в материале «Газеты.Ru».

Новости о том, что гранды мирового автопрома готовятся к жестким мерам экономии в последние месяцы, появляются стремительно. Так, в 8 ноября стало известно, что немецкая автокомпания Audi готовится сократить 4,5 тыс. рабочих из-за сильного снижения продаж, пишет агентство Reuters.

Прибыль Audi упала рекордно — на 91% — с 1,2 млрд евро за III квартал 2023 года до 106 млн за аналогичный период этого года.

Аналогичные планы у японского автогиганта Nissan, который намерен уволить 9 тыс. сотрудников заводов из-за снижения продаж и убытков.

Гендиректор Nissan Макодо Учита, представляя результаты завершившегося в сентябре финансового квартала, заявил, что Nissan сократит 6% от коллектива, насчитывающего 133 тыс. человек. Глава компании также пообещал, что его зарплата будет урезана на 50%, аналогичные финансово-дисциплинарные меры коснутся и других членов руководства японской фирмы.

Финансовые показатели снизились и у немецкого концерна BMW, который заявил о снижении оборота ниже прогнозных показателей. По итогам III квартала этого года выручка баварского автопроизводителя снизилась до €32,41 млрд против €38,46 млрд — на 16% год к году .

Реальные результаты BMW оказались на €0,9 млрд ниже, чем обнародованный ранее консенсус-прогноз. Мировые продажи автомобилей марки BMW и входящих в этот концерн Mini и Rolls-Royce снизились в прошедшем квартале на 13%, до 541 тыс. машин.

Снижение оборота на 27% зафиксировала и итало-американская мегакорпорация Stellantis (объединила автоконцерны Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen). Его выручка по итогам III квартала также оказалась ниже прогнозируемой и составила €33 млрд, а продажи автомобилей по всему миру снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года стоимость акций Stellantis упала на 41%.

Даже самый крупный автоконцерн мира — японская Toyota — в среду 6 ноября отчиталась о первом за два года падении квартальной прибыли из-за снижения продаж и проблем с выпуском автомобилей на двух наиболее важных рынках — в Японии и США. Это сильно замедлило недавний рост японского автопроизводителя, уточняет Reuters.

Рабочие бастуют

На фоне намерения руководства Volkswagen закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест рабочие немецкого автогиганта провели серию забастовок.

Одна из них состоялась в Оснабрюке, где расположено предприятие, находящееся в зоне наибольшего риска. В предупредительной акции под эгидой профсоюза IG Metall приняли участие 250 человек. К ним присоединились сотрудники BMW и крупнейшего немецкого производителя автокомпонентов Bosch, который также страдает от недостатка спроса на автокомпоненты.

Руководство Volkswagen зафиксировало по итогам квартала падение прибыли на 42%, до трехлетнего минимума, и призвало работников согласиться на сокращение зарплат на 10% в рамках мер по борьбе с убытками, пишет Reuters. Переговоры между руководством концерна и профсоюзами продолжатся 21 ноября, закрытие заводов в Германии остается на повестке дня.

Худший результат со времен пандемии

В Китае, на крупнейшем авторынке мира, основные немецкие автопроизводители продемонстрировали в III квартале 2024 года худший результат со времен пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

По сравнению со II кварталом продажи BMW в Китае упали на 30%, у Mercedes-Benz — на 13% из-за низкого спроса на самые дорогие модели S-Class и Maybach, у марки Volkswagen — на 15%, а у Porsche — на 19%.

За последние пять лет совокупная доля немецких автоконцернов на китайском рынке упала с четверти до 14%,

а в сегменте электромобилей она еще меньше: машины немецких брендов занимают всего 10% местного рынка, доминируют в Китае электромобили местного производства.

В связи с низким спросом на электромобили Audi в Китае компания уже приняла окончательное решение закрыть свой завод в Брюсселе, где собираются, в частности, кроссоверы Q8 e-tron. Завод в столице Бельгии работал с 1949 года.

Модельный ряд сокращать

К нынешнему сложному финансовому состоянию ведущих мировых автопроизводителей привел ряд факторов, включая жесткую конкуренцию с китайскими автопроизводителями, снижение продаж машин в Европе и высокие затраты на разработку электрических автомобилей при низком спросе на них, объясняют эксперты.

«Если говорить про «большую немецкую тройку», то я думаю, что они справятся с ситуацией. С высокой долей вероятности они опять уйдут в реальный премиум. Они много лет захватывали более низкий сегмент доступными моделями, но потребитель этих машин в Европе понес наибольшие потери в благосостоянии», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Продажи таких моделей, как Mercedes A-Class и B-Class, Audi A1, A2, A3 и BMW 1 Series, 2 Series, в нынешней ситуации снизились сильнее всего, добавляет он. На китайском рынке европейским автопроизводителям трудно конкурировать с местными компаниями прежде всего в сегменте электромобилей: более 50% рынка тяговых батарей находится под контролем Китая, приводит пример он.

«Кроме того, тайно или явно, китайское правительство субсидирует своих автопроизводителей, в результате цена машин получается доступнее, чем у конкурентов», — заключил Мосеев.

Нужны деньги со стороны

Столкнувшимся с трудностями европейским автогигантам потребуется государственная поддержка, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Без государственной поддержки, реструктуризации или продажи части активов более сильным игрокам европейцы вряд ли обойдутся. Многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, плюс бесконечное необдуманное давление «зеленой» повестки. У многих проблемы в Китае, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе», — перечисляет Кадаков причины кризиса в европейских и японских автокомпаниях в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, европейским автопроизводителям придется избавляться от убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом для совместной разработки агрегатов.

Снижение продаж зарубежных брендов в Китае объясняется тем, что китайцы стали чаще покупать машины национальных автокомпаний, причем больше всего это касается электромобилей, разработка и выпуск которых в Китае активно субсидируются государством.