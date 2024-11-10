Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дешевый Cadillac снимут с производства

Дешевому Cadillac грозит снятие с производства

close
Cadillac

В 2025 году в США концерн General Motors прекратит выпуск дешевого бензинового Cadillac XT4. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что завод в Канзасе, где выпускали автомобиль, перепрофилируют под электрокары. Также с предприятия уволят свыше 2,4 тыс. человек, многие из них потеряют работу уже в ноябре.

Решение снять Cadillac XT4 с производства связано с тем, что кроссовер не оправдал ожиданий компании. В 2024 году продажи модели упали на 12%. Однако в Китае автомобиль продолжат выпускать за счет поддержания конкурентных цен ($25 тыс. со скидками или 2,4 млн рублей). В США ценник на модель начинается от $42 тыс. (4,1 млн рублей).

До этого компания Cadillac объявила стоимость обновленного внедорожника Escalade. Цены на автомобиль начинаются от $89,6 тыс. (8,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Это на $5,7 тыс. (523 тыс. рублей) больше, чем просили дилеры за дорестайлинговую модель.

Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.

Ранее депутат отсудил у General Motors 300 млн рублей за проблемы с Cadillac.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами