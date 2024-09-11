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«АвтоВАЗ» второй раз в этом году поднял зарплаты рабочим

На «АвтоВАЗе» повысили зарплаты рабочим второй раз в 2024 году

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 сентября повысил зарплаты своим работникам. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

«С целью поддержания покупательной способности заработной платы работников АО «АвтоВАЗ» по согласованию с первичной профсоюзной организацией АО «АвтоВАЗ» ACM РФ с 1 сентября 2024 года было произведено повышение тарифных ставок и окладов рабочим, руководителям, специалистам и служащим на 5,0%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого зарплату на «АвтоВАЗе» повышали 1 февраля 2024 года на 9%. В первом полугодии 2024 года средняя зарплата рабочего на «АвтоВАЗе» составляла 93 тыс. рублей.

До стало известно, что в 2023 году средняя зарплата рабочего на заводе «АвтоВАЗ» значительно выросла. За прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% - до 71,7 тыс. рублей (51 тыс. рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% — до 74,4 тыс. рублей (47,4 тыс. рублей в 2022 году).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приостановил отгрузку дилерам Lada Vesta с новым ПО.

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