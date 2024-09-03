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Стало известно, где в России выгоднее всего покупать автомобили

«Авто.ру»: в некоторых регионах России покупать автомобили выгоднее, чем в других

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Depositphotos

В некоторых российских регионах автомобили с пробегом продаются дешевле, чем в других. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Бизнес». Эксперты сделали акцент на перепродаже автомобилей.

К примеру, продавцы Центрального федерального округа имеют возможность получить на 6–7% выше доходности (процент повышения доходности без учета затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой), если они выкупят BMW X5 и Hyundai Sonata в Северо-Западном федеральном округе, чтобы затем продать у себя.

А вот в Приволжском федеральном округе эксперты советуют продавать машины с пробегом верхнего ценового сегмента, которые надо выкупать в ЦФО. Таким образом Mini Hatch принесет на 19% больше доходности, а Volvo XC90 — на 15%.

Также выкупленные из ЦФО авто выгодно продавать в Южном и Уральском федеральных округах. В первом случае эксперты обещают продавцам Mercedes-Benz GLE +19% к доходности, а во втором случае реализация Volvo XC90 будет выгоднее на 39%.

При этом дилерам из Сибирского федерального округа лучше выкупать BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class из Северо-Западного федерального округа. Благодаря этому продавцы получат на 34% и 25% доходности больше соответственно.

До этого сообщалось, что в январе-августе 2024 года в России было продано 1,17 млн новых автомобилей, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тыс. шт., что на 32% больше показателей января-августа 2023 года», — рассказали в Минпромторге.

Сегмент легковых автомобилей по итогам 8 месяцев вырос на 63% по отношению к прошлому году, с января по август в России реализовано 994,6 тыс. новых легковых машин. В тот же период продано 84 тыс. легких коммерческих автомобилей (на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Ранее была названа богатейшая иностранная компания в России.

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