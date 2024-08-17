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Россиянам рассказали о минусах седана Volga Siber

Автоэксперт Зиновьев: у седанов Volga Siber быстро отрываются бамперы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах седана Volga Siber.

«Двигатель 2.4 л. (143 л. с.) Volga Siber чрезвычайно прост по конструкции. Чугунный блок, распределенный впрыск. Основные недуги – течи антифриза через термостат и перегревы, приводящие к пробою прокладки ГБЦ. Иногда прогорают выпускные клапаны, отказывают некоторые датчики. Ресурс, тем не менее, уходит за 500 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

Ресурс коробки передач 400 тыс. километров. Поломки обычно бывают из-за перегрева или непригодной жидкости. Из-за небольшого клиренса и длинных свесов быстро отрываются бамперы, предупредил эксперт.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее сообщалось, что в спортивных автомобилях Ford Mustang выявили серьезную проблему.

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