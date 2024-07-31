Стало известно, как будет выглядеть салон российского автомобиля «Атом»

Компания «Кама», занимающаяся разработкой российского электромобиля «Атом», представила серийный вариант интерьера новинки.

Судя по изображениям, автомобиль будет представлен в двух цветовых решениях — темном и светлом. На руле — сенсорный экран, а также физические переключатели. Руль оснащен обогревом.

Отмечается, что посадка в «Атом» комфортна благодаря распашным дверям. Передний ряд сидений имеет электропривод. В салоне также есть атмосферная подсветка.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого сообщалось, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск российского автомобиля «Атом» начнется в 2025 году.