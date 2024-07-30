Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застрявшую под поездом пассажирку отвезли в больницу вместе с виновником аварии

Shot: зажатую вагонами поезда женщину отвезли в больницу вместе с водителем КамАЗа

close
100%
SHOT»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎SHOT»‎

Пострадавшую в железнодорожной аварии женщину, которую придавило поездом КазаньАдлер, отвезли в больницу вместе с водителем КамАЗа, врезавшегося в локомотив. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«54-летняя Елена — сотрудница склада Wildberries — ехала из Казани в Сочи вместе с подругой. Женщины планировали отдохнуть в курортном районе Лоо. Буквально за час до трагедии она отправила своей подруге видео из вагона, в котором ее зажало в момент ЧП», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшей грозила ампутация ног, сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение отвезти ее вертолетом в Волгоград вместе с водителем грузовика, находящимся в искусственной коме.

До этого сообщалось, что женщину, ноги которой оказались заблокированы после крушения поезда, удалось спасти спустя полтора часа.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. На железнодорожном переезде состав столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 июля сообщил, что после инцидента в больницах остаются 22 человека, в том числе восемь детей.

Ранее под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами