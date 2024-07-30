Застрявшую под поездом пассажирку отвезли в больницу вместе с виновником аварии

Пострадавшую в железнодорожной аварии женщину, которую придавило поездом Казань – Адлер, отвезли в больницу вместе с водителем КамАЗа, врезавшегося в локомотив. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«54-летняя Елена — сотрудница склада Wildberries — ехала из Казани в Сочи вместе с подругой. Женщины планировали отдохнуть в курортном районе Лоо. Буквально за час до трагедии она отправила своей подруге видео из вагона, в котором ее зажало в момент ЧП», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшей грозила ампутация ног, сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение отвезти ее вертолетом в Волгоград вместе с водителем грузовика, находящимся в искусственной коме.

До этого сообщалось, что женщину, ноги которой оказались заблокированы после крушения поезда, удалось спасти спустя полтора часа.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. На железнодорожном переезде состав столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 июля сообщил, что после инцидента в больницах остаются 22 человека, в том числе восемь детей.

Ранее под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами.