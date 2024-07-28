Под Воронежем девять человек пострадали при ДТП с цистерной и автобусом

Под Воронежем цистерна сзади врезалась в автобус ПАЗ с пассажирами, пострадали девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

Авария произошла в 8:47 утра на автодороге А-134 в Рамонском районе. Грузовик Hyundai врезался в ПАЗ, в котором ехали 20 человек.

«По предварительным данным, водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, в результате ДТП 9 человек пострадали», — отмечается в сообщении полиции.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте работают полицейские. На кадрах с моментом ДТП, опубликованных Telegram-каналом «Мой и твой Воронеж», видно, что автобус на небольшой скорости движется в правой полосе трассы. Его на большой скорости нагоняет большегруз, который врезается в заднюю часть автобуса. Затем обе машины выезжают из кадра, момент их остановки на видео не зафиксирован.

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