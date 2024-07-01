Кроссовер Geely Atlas Pro вышел на российский рынок под именем Belgee X70

В России начались продажи кроссовера Belgee X70, ранее представленного на нашем рынке под названием Geely Atlas Pro. Автомобиль предлагается в нашей стране по цене от 2,6 млн рублей, сообщается на официальном сайте Belgee.

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В базовой комплектации Belgee X70 белорусского производства снабжен турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Он оснащен 17-дюймовыми колесами, галогеновыми фарами, а также фронтальными и боковыми подушками безопасности. Также предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Более насыщенные комплектации предусматривают боковые подушки, светодиодную оптику и электронные системы помощи водителю. Также для старших версий предусмотрена другая силовая установка: турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с., который агрегатирован с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Цена такого X70 — от 2,9 до 3,2 млн рублей.

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