В России прекратят выпускать шины Nordman

В России шины Nordman получат новое название — Ikon Character. Об этом сообщает портал Quto.ru. Покрышки будет выпускать завод Ikon Tyres в городе Всеволожске Ленинградской области.

«Бренд Nordman перешел новому владельцу завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области от прежнего собственника производственной площадки. Отказ российской стороны от названия Nordman поможет избежать возможного появления на рынке шин под одним брендом, но произведенных как компанией Ikon Tyres, так и прежним владельцем предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребрендинг произойдет в 2025 году.

Компания Ikon Tyres получила свое название в результате сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres.

Первая покрышка под новым брендом Ikon Tyres была выпущена в июне 2023 года. Российский шинный завод Nokian Tyres до переименования проработал 18 лет.

Ранее россияне назвали самыми приемлемыми шины Triangle, Кама и Viatti.