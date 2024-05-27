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Появилось видео пожара на штрафстоянке в Подмосковье, где вспыхнули девять машин

Появилось видео, как в подмосковных Мытищах на штрафстоянке горят девять машин

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке случился пожар. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На улице Борисовка напротив дома №20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки», — отметил источник.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам очевидцев, перед возгоранием были слышны два взрыва.

До этого под Новокузнецком произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ, оба транспортных средства после столкновения сгорели. ДТП произошло на въезде в Новокузнецкий район. По словам очевидцев, водитель автобуса спасся. На кадрах с последствиями аварии видно, что кузов Toyota оказался полностью деформирован. От автобуса после пожара почти ничего не осталось. Возгорание ликвидировали прибывшие на место ДТП пожарные.

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