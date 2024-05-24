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Мужчина на Gelandewagen с чеченскими номерами обстрелял «Газель» в Красногорске

В Подмосковье водитель Mercedes G-Class выстрелил в не пропустившую его «Газель»

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Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта водителя внедорожника Mercedes-Benz G-Class с водителем «Газели» в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт произошел на Новорижском шоссе. Водитель Mercedes в пробке попытался вклиниться перед «Газелью», водитель которой его не пропустил. После этого Gelandewagen перегородил грузовику дорогу, а вышедший из него водитель выстрелил в дверь «Газели». От попадания пули на двери образовалась вмятина. Водителя «Мерседеса» разыскивают. На кадрах с видеорегистратора видно, что синий Mercedes наискосок остановился перед грузовиком в средней полосе на оживленной трассе.

На Mercedes-Benz стрелявшего были установлены номерные знаки Чеченской Республики, уточняет паблик Readovka в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Госдуме предложили запретить мобильные дорожные камеры.

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