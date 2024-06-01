Под Белгородом работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке дрона

Работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил с помощью беспилотника-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа.

Гладков заверил, что в результате взрыва из людей никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Однако повреждена кабина транспортного средства.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотным летательным дроном вида FPV село Мокрая Орловка Грайворонского городского в Белгородской области. Никто не пострадал.

В ночь на 1 июня украинские войска обстреляли село в Шебекинском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.