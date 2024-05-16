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Компания Nio выпустила дешевый автомобиль с кузовом кросс-купе

Nio выпустила кросс-купе Onvo L60 с запасом хода 1000 километров

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Nio

Китайский автопроизводитель Nio представил новый суббренд Onvo и его первую модель — электрический кросс-купе L60. Об этом сообщает carnewschina.com. Под этим брендом будут предлагаться недорогие машины.

Длина автомобиля составляет 4828 мм, а размер колесной базы — 2950 мм. Отмечается, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на семейных клиентов. У него просторный салон и большие возможности по трансформации. Главным конкурентом на рынке станет Tesla Model Y.

Характеристики Onvo L60 пока не раскрываются. Сообщается лишь, что у модели самый низкий среди кроссоверов коэффициент лобового сопротивления, а большая емкость аккумулятора позволяет проехать 1000 километров без подзарядки.

Продажи Onvo L60 начнутся в третьем квартале 2024 года по цене от 220 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Aiways прекращает продажи своих автомобилей на домашнем рынке. Компания решила уйти с китайского рынка, чтобы сосредоточиться на продажах автомобилей в Европе. По данным представителей Aiways, на такое решение повлияла жесткая конкуренция на рынке Поднебесной, а также спад продаж машин бренда в стране.

Ранее сообщалось, что китайская компания Baidu представила роботакси шестого поколения RT6.

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