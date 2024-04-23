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В России закончились Lada Largus

В России дилеры распродали все запасы Lada Largus

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Lada

В России у дилеров не осталось запасов универсалов и фургонов Lada Largus. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

Отмечается, что производство модели прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

В рамках финальной парии Lada Largus получил 1,6-литровый 8-клапанный мотор на 90 л.с. Приобрести его можно было от 2 млн рублей.

До этого стало известно, что завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к возобновлению серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. Старт запланирован на 15 мая текущего года. Автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео». Отмечается, что предприятие готовится к сходу с конвейера первых товарных автомобилей. До этого выпускались только пилотные версии.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска последней партии Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году решили запустить модель в производство.

Ранее была названа стоимость владения Lada Granta.

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